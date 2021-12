MInistros da Saúde do G-7 apelam à cooperação para enfrentar a Ómicron

Os ministros da Saúde do Grupo dos 7 (G-7) apelaram esta quinta-feira à cooperação face à variante Omicron do novo coronavirus, que qualificaram como "a maior ameaça atual à saúde pública mundial".No final da sua última reunião durante a presidência britânica do G-7, os ministros da Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido declararam-se "profundamente preocupados com aumento do número de casos" da variante.Em comunicado, consideraram "mais importante do que nunca cooperar estreitamente", bem como "vigiar a partilhar informação".Os ministros da Saúde dos membros do G-7 "reiteraram o seu compromisso" para "lutar contra a pandemia em curso e construir defesas para o futuro".Sublinhando que o facto de "trabalhar em conjunto é crucial face à vaga de Ómicron que cresce rapidamente", insistiram na importância de "um acesso equitativo aos diagnósticos, à sequenciação do genoma", bem como às vacinas e aos tratamentos.Quanto às vacinas, insistiram na importância das "campanhas de mobilização", mas também na "despistagem regular" a par de medidas "não farmacêuticas".