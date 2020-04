Morreram mais 31 pessoas em Portugal com covid-19 e casos aumentam ao rtimo mais baixo de sempre

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 535, o que traduz uma subida de 31 face a ontem, quando estavam contabilizados 504 óbitos, anunciou a DGS esta segunda-feira, 13 de abril.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 2,1% para 16.934. Ontem, o número de infetados tinha subido 3,74% para 16.585, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 2,1%.

O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos baixou (31 contra 34 ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (6% contra 7% ontem).





Verifica-se também uma descida no crescimento do número de infetados (2,1% contra 3,74%). Em termos absolutos também se registou uma desaceleração (349 contra 598 ontem).





O aumento diário dos caso confirmados é o mais reduzido desde o início da pandemia, sendo que em termos absolutos o crescimento de 349 é o mais baixo desde 24 de março.





Tal como aconteceu noutras segundas-feiras, este decréscimo no número de casos diários poderá estar relacionado com a diminuição dos testes no fim-de-semana.

Taxa de letalidade acima dos 3%



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,16%, que compara com 3,04% ontem e representa um novo máximo desde o início da pandemia em Portugal.





Segundo o boletim diário da DGS, há 303 mortos no Norte (mais de metade do total), 96 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 123 no centro e nove no Algarve. Os Açores registam 4 óbitos, enquanto Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.





Entre as vítimas mortais, 260 têm mais de 80 anos; 131 entre 70 e 79; 53 entre 60 e 69, 17 entre 50 e 59 e seis com idade entre 40 e 49 anos. 262 são mulheres e 273 homens.





O número de casos suspeitos aumentou para 139.184 (ontem estava em 136.243) e 3.264 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (3.611 ontem). Existem 277 casos recuperados, os mesmos de ontem.





O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 26.989 (contra 25.041 ontem).











Menos 40 doentes nos cuidados intensivos

Os dados indicam que dos mais de 17 mil casos confirmados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim um ligeiro aumento no número de internados (1%, contra 1.177 ontem) e uma descida acentuada nos internados nos cuidados intensivos (-18%, contra 228 ontem).





O número de doentes nas UCI baixou em 40 de ontem para hoje, o que representa a dscida mais acentuada desde o início da pandemia.





Assim, apenas 1,1% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 7,16% dos infetados estão internados.





A região Norte (9.984) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (3.896), região Centro (2.477) e Algarve (284). Há 94 casos nos Açores, 59 na Madeira e 140 no Alentejo.



(notícia em atualização)