Consultora EY cria Linha Pandemia para tirar dúvidas às empresas

Chama-se Linha EY Pandemia e é a mais recente aposta da consultora para tentar responder ao "grande volume de questões" que estão a ser colocadas pelas empresas nesta fase de pandemia causada pelo novo coronavírus.

Através do preenchimento de um formulário online, os clientes podem colocar as dúvidas relacionadas com as principais implicações da covid-19, sendo direcionadas para as equipas de especialistas com a promessa de resposta "num curto espaço de tempo".

Entre as áreas abrangidas por esta linha de apoio estão a continuidade do negócio, o "lay-off" simplificado, a gestão de tesouraria e liquidez de curto prazo, os incentivos financeiros e as linhas de crédito, as obrigações declarativas e a liquidação de impostos, o pagamento prestacional e diferido de impostos; os prazos judiciais, administrativos e tributários, ou a resolução de disputas legais e contratuais.

Falando numa "situação sem precedentes" em que é preciso "minimizar ao máximo o impacto" económico, o líder da EY Portugal sublinha, numa nota de imprensa, que a consultora "não quis ficar indiferente" às ações adotadas pelo Governo. "Com a Linha EY Pandemia pretendemos estar ainda mais perto e esclarecer de uma forma mais rápida os nossos clientes – à distância de um clique", completa João Alves.





Segundo o balanço feito pela Direção Geral de Saúde esta segunda-feira, 13 de abril, o número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 535, estando confirmados oficialmente 16.934 casos de infeção no país, uma subida de 2,1% face ao dia anterior.