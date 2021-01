Mudar de concelhos é proibido aos fins de semana. Horários do comércio limitado

O Governo endureceu as medidas de restrições para combater a propagação da covid-19 e, assim, decretou a proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana.



Além disso, todos os estabelecimentos de qualquer natureza têm de encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção, neste caso, do retalho alimentar que aos fins de semana pode estar aberto até às 17 horas.





António Costa, primeiro-ministro, está a anunciar as medidas, tendo determinado também que o encerramento de todos os espaços de restauração em centros comerciais mesmo em regime de take away, e limitou as vendas ao postigo.O primeiro-ministro garante que a fiscalização vai ser apertada. "O que importa não é o que o Governo proibe é o que nós próprios fazemos para proteger a saúde".O Governo reuniu hoje o conselho de ministros para em reunião extraordinária decidir o alargamento das medidas.