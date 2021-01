Supermercados encerram às 17h aos fins de semana. Saldos estão proibidos

O Governo voltou a decretar limites aos horários de funcionamento do comércio, na sequência do agravamento da pandemia.Na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros extraordinário desta segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou que todos os estabelecimentos, de todos os ramos de atividade, devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13h aos fins de semana. A exceção será o retalho alimentar, detalhou António Costa, que aos fim de semana poderá permanecer de portas abertas até às 17h.

Leia Também As medidas que alargam as restrições anunciadas pelo Governo

O Governo decidiu ainda proibir todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações "que promovam deslocações e concentrações de pessoas" nos estabelecimentos.



O Governo decidiu agravar as medidas anunciadas na passada quinta-feira, depois de no primeiro fim de semana de confinamento, as movimentações na via pública terem diminuído 30% face à semana anterior, um valor que o Governo não considera "aceitável", face ao agravamento da pandemia.