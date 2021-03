Novos casos de covid-19 no nível mais baixo desde setembro

Nas últimas 24 horas foram identificados em Portugal mais 394 casos de covid-19, uma descida face às 718 novas infeções reportadas no domingo. Este é o número mais baixo desde 8 de setembro do ano passado, dia em que foram confirmados 388 novas infeções.





Segundo os dados da Direção Geral de Saúde, divulgados esta segunda-feira, 1 de março, há ainda a lamentar mais 34 mortes devido ao coronavírus, depois dos 41 óbitos confirmados ontem.





Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 983, o nível mais reduzido desde 9 de outubro.











Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 174 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, encontra-se já abaixo do limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes para um território ser considerado de risco moderado.





O relatório da DGS mostra ainda 1.258 pacientes dados como recuperados, o que eleva o total de recuperações para 720.235.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 898, para 68.370.





Internamentos graves descem pelo 17º dia





O número de doentes internados devido à covid-19 aumentou ligeiramente depois de seis dias consecutivos de descidas. Há agora mais 2 pacientes nos hospitais portugueses num total de 2.167 internamentos.





No que respeita aos casos mais graves, de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, o número baixou pelo 17º dia consecutivo. A diminuição foi de 15 pacientes para um total de 469, o número mais baixo desde 19 de novembro.











Lisboa e Vale do Tejo com mais de metade dos novos casos





Lisboa e Vale do Tejo, com 238 novos casos confirmados, foi responsável por 60% das infeções reportadas esta segunda-feira. Segue-se o Norte, com 74 novos casos, o Centro com 27, a Madeira com 16, o Alentejo com 15 e os Açores e Algarve com 12.





No que respeita aos óbitos, 15 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Centro e 9 no Norte. Nas restantes regiões não houve novas vítimas mortais a lamentar.