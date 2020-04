Número de doentes com covid-19 desce pela primeira vez em Itália

Apesar de o número de casos ativos ter diminuído muito ligeiramente - apenas menos 20 do que na véspera -, este é um sinal positivo, dizem as autoridades italianas.

O número de pessoas doentes com a covid-19 em Itália desceu pela primeira vez, anunciaram esta segunda-feira as autoridades italianas, precisando que os casos de infeção positivos e ativos neste momento são 108.237, menos 20 em comparação com domingo.





"É a primeira vez, é um desenvolvimento positivo", declarou o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, na conferência de imprensa diária daquele organismo.