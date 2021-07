O que explica o “oásis espanhol” na vacinação contra a covid-19?

O presidente da Associação Espanhola de Vacinação, Amós García, explica o elevado ritmo de vacinação contra a covid-19 em Espanha com a aceitação generalizada que o povo tem em relação a este método de imunidade.





As taxas de vacinação em Espanha superam os 95% quando em França, por exemplo, os vacinados contra o sarampo mostram uma taxa mais baixa, de 90%, de acordo com os dados da OCDE que são citados pelo El País. Em Itália a percentagem está nos 93%, mas em 2019 os movimentos anti-vacinação ganharam força neste país, estes que também esão muito presentes em França.





Os movimentos anti-vacinação não foram tão bem sucedidos em Espanha como noutros territórios europeus porque as vacinas tiveram um papel importante para que o país se livrasse de uma epidemia de poliomite, refere o professor de Saúde Internacional no Instituto de Saúde Carlos III, Alberto Infante.





