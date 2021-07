Só 5% dos portugueses recusa usar máscara em espaços fechados

Os portugueses parecem concordar com as regras mais apertadas em relação ao uso da máscara, face a outros países europeus, com 94% a concordar que se mantenha de uso obrigatório em espaços fechados e apenas 5% a discordar da medida.

No que toca aos espaços abertos, no entanto, já há mais pessoas (30%) a dizer que não se justifica a obrigatoriedade do uso de máscara. Ainda assim, 68% dos inquiridos pela Universidade Católica numa sondagem para a RTP consideram que continua a fazer sentido.

Segundo o estudo de opinião divulgado esta terça-feira, 20 de julho, quase três em cada quatro portugueses (72%) acha que a toma da vacina deveria ser obrigatória. Um resultado em linha com a elevada adesão à vacinação no país, já que só 8% dos inquiridos recusa ser vacinado.

Quase três em cada quatro portugueses acham que a toma da vacina contra a covid-19 deveria ser obrigatória.







E enquanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, baixam este mês na avaliação à respetiva atuação em contexto de pandemia, o coordenador da "task force" para a vacinação contra a covid-19 consegue recolher elevados índices de popularidade.

A prestação do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é "boa" para 29% e "muito boa" para 40% dos inquiridos pela Universidade Católica entre os dias 9 e 15 de julho. Só 2% chumbam a atuação deste oficial da Marinha que em fevereiro sucedeu a Francisco Ramos na liderança da estrutura.Esta segunda-feira, 19 de julho, Portugal registou mais 8 mortes e 1.855 novas infeções por covid-19, com o Norte a liderar em número de novos casos pelo segundo dia consecutivo . Os internamentos aumentaram para 851 no total, sendo que 181 estão em cuidados intensivos.