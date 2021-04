País acelera para 3.ª fase do desconfinamento, concelhos de risco travam e de maior risco recuam

Leia Também Sete concelhos falham nova fase de desconfinamento e quatro voltam à primeira fase. Saiba quais

Rio Maior. Nestes municípios há mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias, pelo que "não basta não passarem para a fase seguinte, é necessário que recuemos para o conjunto de regras que vigoravam antes do último desconfinamento", detalhou o primeiro-ministro.

O Governo decidiu dar luz verde à terceira fase do plano de desconfinamento , com início já a partir da próxima segunda-feira, 19 de abril, para a "generalidade" do território continental. No entanto, a deterioração da pandemia implica que os concelhos de risco (sete) permaneçam na segunda fase , enquanto os municípios onde o risco é muito elevado (quatro) são obrigados a recuar para a primeira etapa da reabertura.Após cerca de nove horas de reunião ministerial, o primeiro-ministro, António Costa, explicou na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros que nas duas últimas semanas houve uma "evolução claramente positiva" da pandemia, com a taxa de incidência a passar de mais de 118 casos por 100 mil habitantes em 14 dias para 69 casos, uma "clara redução no bom sentido". Já o ritmo de transmissibilidade (medido pelo Rt), "infelizmente, não tem tido uma boa evolução" já que avançou para 1,05 (acima do limite de 1).Ainda assim, tendo em conta a "combinação" dos dois critérios, o Executivo considera estarem reunidas as condições para a maior parte de Portugal continental prosseguir o plano de reabertura.Este "próximo passo" também poderá ser dado por oito concelhos - Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Ribeira de Pena, Soure, Vila do Bispo e Vimioso - que há 15 dias registavam mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas que, "felizmente", registaram entretanto uma evolução positiva.Há sete concelhos -- que continuam acima dos 120 casos e que, portanto, vão continuar na segunda fase e sob as regras atualmente em vigor."Mais complicada é a situação em 4 concelhos":conjunto destas medidas não são prémios nem castigos, são medidas de saúde pública adotadas para a segurança das próprias populações, de cada uma das pessoas e de todos". O chefe do Executivo pede um "esforço acrescido" de testagem identificação de casos positivos e isolamento dos mesmos para "conter a pandemia nestes concelhos" e assegurar que dentro de duas semanas se possam juntar àqueles que agora avançam no desconfinamento."Podem contar com o Governo para travarmos em conjunto esta batalha", asseverou, considerando que ninguém perdoaria o Executivo se "agora fechasse os olhos e fingisse que não conhece esta realidade", o que poderia significar ter dentro de algumas semanas uma "situação tão dramática como no mês de janeiro".Costa sinalizou ainda quatro concelhos que estando acima do limite de 120 novos casos e que por serem "muito populosos", requerem "particular atenção" de forma a garantir que dentro de 15 dias não repetem a segunda avaliação negativa, o que implicaria a travagem ou recuo na libertação de medidas restritivas.Acompanhando as sugestões dos peritos, António Costa esclareceu que a reabertura do ensino presencial no secundário e Ensino Superior acontecerá em todos os concelhos, tanto nos que avançam como nos que travam ou recuam.O primeiro-ministro sublinhou que as decisões em matéria escolar correspondem a "medidas de âmbito nacional".Já em resposta aos jornalistas, e questionado sobre uma eventual revisão de critérios para salvar o verão, em especial no Algarve, Costa limitou-se a dizer que o Governo está a "trabalhar para evitar uma quarta vaga" e assegurar um "verão seguro".Quanto ao estado de emergência, agora aprovado e em vigor até ao final de abril, o secretário-geral do PS assumiu que tal como o Presidente da República e os partidos, também o Governo espera que possa tratar-se do último, contudo rejeitou afastar o recurso a um 16.º regime de exceção porque "isso depende sempre da pandemia".A fronteira terrestre com Espanha continuará encerrada e os estádios continuarão sem adeptos até ao final da época desportiva em curso.Sobre os critérios de avaliação que determinam a evolução das quatro etapas do desconfinamento, Costa explicou que, no futuro próximo, será necessário olhar para como decorre o plano de vacinação e ajustar a reabertura ao mesmo.(Notícia atualizada)