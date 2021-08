Países europeus divergem na vacinação de crianças

Vacinar ou não as crianças a partir dos 12 anos? Os países europeus dividem-se entre a vacinação universal, só com autorização dos pais, com prescrição médica ou só em casos de maior risco por doença grave. Portugal está entre os países mais restritivos.

Países europeus divergem na vacinação de crianças









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.