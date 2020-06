Parlamento alarga proteção a diabéticos e hipertensos

São discutidas esta quinta-feira três apreciações parlamentares do diploma do Governo que criou um regime excecional de proteção para os trabalhadores com doenças crónicas, excluindo diabéticos e hipertensos. PSD, PCP e Bloco querem voltar a incluí-los e tudo indica que conseguirão derrotar o PS na votação na sexta-feira.