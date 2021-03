Peritos querem abrir ensino básico ao mesmo tempo que as esplanadas: veja as cinco fases

O plano apresentado por Raquel Duarte e Óscar Felgueiras prevê cinco níveis de confinamento/desconfinamento. Podemos olhar para eles como níveis de risco ou fases de desconfinamento.

A passagem de fase ou de nível depende da incidência da covid-19 e opera-se de 15 em 15 dias. Para se sair da situação de risco mais elevado (por simplificação a primeira fase de desconfinamento) em que o país está, é preciso que o número de casos acumulado ao longo de 14 dias por cada 100 mil habitantes desça abaixo dos 240.

Essa fasquia é fácil de cumprir. Portugal está neste momento ligeiramente abaixo dos 120, o que até já permitira passar para a terceira fase de desconfinamento (entre 120 e 240), mas os dois peritos preferem adiá-lo e sugerem que o país comece pela segunda fase.

Nessa segunda fase abrem apenas as escolas até ao pré-escolar (crianças com seis ou menos anos) e vendas ao postigo no comércio.

Na terceira fase (terceiro nível de risco), podem abrir as escolas até aos 12 anos, bem como as esplanadas dos cafés e restaurantes e todo o comércio, com definição do número de pessoas por metro quadrado. Em relação à obrigatoriedade do teletrabalho, o plano é pouco claro.