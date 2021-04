Pessoas com mais de 65 anos já podem agendar vacina

Entra hoje em funcionamento o portal do auto-agendamento onde as pessoas com 65 anos ou mais poderão agendar a sua vacina contra a covid-19, independentemente de terem ou não alguma situação de saúde de risco associada.

O portal, onde se pode entrar a partir deste link, permite aos utentes a escolha do ponto de vacinação onde preferem ir. Podem também escolher entre as opções de data que lhe serão apresentadas ou, caso não haja vaga, optar por ficar em lista de espera.

Leia Também DGS atualiza normas e dá início a vacinação de quem tem entre 16 e 79 anos

Depois deste agendamento, os utentes receberão ums SMS com comprovativo do dia, hora e local em que receberão a vacina.



De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.657.305 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 673.017 já estão imunizadas com as duas doses.