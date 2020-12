Pico de mortes por covid-19 deve ser atingido no final do mês

Leia Também Especialistas dizem que Portugal já passou o pico da 2ª vaga e que o Rt está abaixo de 1

Portugal deverá atingir o número máximo de mortes diárias por covid-19 no final do mês. O professor de Epidemiologia Manuel Carmo Gomes estima que nessa altura haja uma média de 76 mortes por dia.Ao todo, "até ao final de 2020, teremos 6.000 a 6.500 óbitos", projeta o especialista, apesar de reconhecer que os cálculos têm algum grau de incerteza dado que o número de mortes não apresenta uma correlação perfeita com o número de novos casos de infeção por SARS-Cov-2.A preocupação com o Natal leva também o epidemiologista a pedir "disciplina" aos portugeses no período de férias. Aconselha também os governantes a não aliviarem as restrições. "Foi o caso da Holanda que aliviou depois de descer até aos 1.000 casos por dia e está agora novamente nos 6.000 casos por dia (...). Isto é um aviso para nós. Logo que aliviamos a mola, a molta volta a subir."Manuel Carmo Gomes acredita ainda que Portugal está "próximo do pico de internamentos". A maioria dos internados, diz o especialista, tem cerca de 80 anos e "o grupo de 70 a 79 anos é aquele que fica mais tempo internado em hospital".A intervenção do epidemiologista foi feita esta quinta-feira de manhã na reunião do Infarmed, onde marcam presença o Presidente da República e o primeiro-ministro.