Portugal com 1.568 novos casos e mais 2 mortes por covid-19

Portugal registou na últimas 24 horas mais 1.568 infeções por covid-19 e 2 mortes, de acordo com o relatório da Direção-Geral de Saúde divulgado este sábado.

De acordo com o relatório, as duas mortes causadas pela doença foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e na região autónoma dos Açores.





Nas últimas 24 horas os doentes internados aumentaram para 447, mais 16 do que no dia anterior. Também nas unidades de cuidados intensivos passaram a estar 113 pessoas, mais cinco.





No que diz respeito à matriz que controla os indicadores decisores do desconfinamento, o índice de transmissibilidade manteve-se nos 1,14 na totalidade do país e 1,15 no território continental.



Já a incidência, que consiste na média móvel e acumulada dos casos diários reportados ao longo dos últimos 14 dias por 100.000 habitantes, está nos 137,5 a nível nacional e 138,7 para o continente.





De acordo com o relatório da DGS, há a registar mais 1.249 recuperados, o que eleva a 825.209 o número total dos que já recuperaram da doença.





Estão atualmente sob vigilância 48.435 contactos de risco, mais 1.078 do que os reportados no boletim de sexta-feira.



O número de casos ativos no país é agora de 30.759, mais 317 do que os avançados no último relatório.







Lisboa e Vale do Tejo com 1.039 novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a apresentar mais de mil casos da doença pelo terceiro dia consecutivo ao reportar 1.039 infeções nas últimas 24 horas, assim como uma morte.



A região Norte é a segunda mais afetada com um total de 196 novas infeções, enquanto o Algarve contabiliza 163 novos casos. No Centro foram detetados 119 casos novos de covid-19 e no Alentejo outros 33, segundo o boletim da DGS.





Na Região Autónoma da Madeira foram notificados seis novos casos e na dos Açores 12, sendo que neste arquipélago foi registada mais uma morte nas últimas 24 horas.



(Notícia atualizada com mais informação)