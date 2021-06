Covid-19: ASAE fecha dez espaços de diversão noturna em Lisboa

Leia Também ASAE instaura 40 contraordenações a espaços de diversão noturna

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 31 processos de contraordenação e fechou dez espaços de diversão noturna na noite desta sexta-feira, em Lisboa, durante uma operação de fiscalização das regras para combater a pandemia.A operação, denominada Convívio Seguro II, decorreu "nas zonas onde se localizam os espaços de diversão noturna mais frequentados na cidade de Lisboa", tendo contado com a colaboração da Polícia Municipal, informou a ASAE, em comunicado.De acordo com a nota, "foram fiscalizados 50 operadores económicos, tendo sido instaurados 31 processos de contraordenação".As principais infrações detetadas foram "a falta de observância do dever de encerramento dos estabelecimentos, o não cumprimento das regras de ocupação, lotação, permanência, distanciamento físico nos locais abertos ao público e o incumprimento das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas após as 21h".A ASAE ordenou ainda "a suspensão imediata de atividade de 10 estabelecimentos", de acordo com o balanço final da operação.Antes de a operação terminar, o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, considerou que havia "um incumprimento elevado" no Bairro Alto, uma zona que "tem revelado algumas questões problemáticas" relativamente à covid-19, disse à Lusa.Em apenas hora e meia de fiscalização naquele local, a ASAE encerrou dois estabelecimentos e abriu 11 autos de contraordenação em 22 alvos fiscalizados, segundo um balanço feito antes das 22:00 de sexta-feira, quando a operação ainda decorria, não só no Bairro Alto, mas também no Cais do Sodré. Para o local foram enviados 25 inspetores da ASAE, acompanhados de cerca de 30 agentes da Polícia Municipal, que deram apoio à ação de fiscalização.