Portugal com 1.570 novos casos de covid-19 e 76 mortes

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.570 casos de covid-19, uma descida face às 1.940 infeções reportadas ontem, mostram os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) conhecidos este sábado. Este é o número mais baixo desde o reportado na terça-feira (1.502) e o nono dia consecutivo em que as novas infeções estão abaixo das 3 mil.





No que respeita aos óbitos relacionados com o novo coronavírus, há a lamentar mais 76 vítimas mortais. Ontem foram reportadas 67 mortes, o registo mais baixo desde o início do ano.





Com os números conhecidos este sábado, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou pelo 23.º dia para 1.751, o nível mais reduzido desde 16 de outubro (1.710).





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 334 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, já menos do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





O relatório da DGS mostra ainda que o número de recuperados aumentou em 5.050 para 696.916, depois do acréscimo de 4.404 de ontem.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 3.556, para 83.526 o número mais baixo desde 5 de janeiro.





Internamentos no nível mais baixo desde 5 de janeiro





O número de pacientes internados em Portugal devido à covid-19 desceu pelo quinto dia consecutivo e atingiu o nível mais baixo desde 5 de janeiro. Nas últimas 24 horas, a diminuição foi de 300 doentes nas unidades de saúde, para um total de 3.284.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, este foi o oitavo dia consecutivo de quedas, com menos 13 pacientes, num total de 656.





Lisboa e Vale do Tejo com metade dos novos casos pelo terceiro dia





Pelo terceiro dia consecutivo, Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por metade (49%) das novas infeções identificadas no país, com mais 770 casos nas últimas 24 horas, para um total de 300.758.





Dos restantes novos casos confirmados, 369 foram no Norte, 214 no Centro, 31 no Alentejo, 84 no Algarve, 99 na Madeira e 3 nos Açores.





No que respeita aos óbitos, 36 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 18 no Norte, 13 no Centro, 6 no Alentejo e 3 no Algarve. Nos Açores e na Madeira não há mais vítimas mortais a lamentar.