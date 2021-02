O relatório da DGS dá conta de 1.186 novos infetados nas últimas 24 horas, abaixo dos 1.570 da véspera e dos 1.303 do domingo passado. É preciso recuar a 11 de Outubro, quando foram contabilizados 1.090 casos, para encontrar um registo tão baixo.



Também os óbitos diminuíram, de 76 no sábado para 65 hoje. É a contagem mais reduzida desde 28 de dezembro. A taxa de letalidade está agora em 2%, refletindo a descida do número de casos que é mais rápida que a de novas mortes.

Nos internamentos a evolução não é homogénea. Se há agora menos 18 pacientes em cuidados intensivos, nas enfermarias estão mais 32 doentes, elevando o total para 3.316 e interrompendo a tendência de descida que se verificou nos cinco dias anteriores. Nos intensivos estão 638, o número mais baixo desde 16 de janeiro, após nove dias consecutivos de diminuição.

O relatório dá ainda conta de mais 2.306 doentes recuperados, que são agora perto de 700 mil. Há também menos 1.185 casos ativos, que somam agora 82.341. Desde 5 de janeiro que o número de portugueses dados como estando infetados não era tão reduzido.





Leia Também Em Espanha contágios por covid-19 caíram a pique com escolas abertas

Na última semana registaram-se, em média, 1.681 novas infeções, o que não acontecia desde 15 de outubro. O número de casos acumulados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, um dos principais indicadores para medir a evolução da pandemia, baixou para 312, o mais pequeno desde 25 de outubro. A partir de 240 casos considera-se que o risco é elevado, pelo que Portugal está mais perto de conseguir baixar daquela fasquia.





Na última semana registaram-se, em média, 1.681 novas infeções, o que não acontecia desde 15 de outubro. O número de casos acumulados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, um dos principais indicadores para medir a evolução da pandemia, baixou para 312, o mais pequeno desde 25 de outubro. A partir de 240 casos considera-se que o risco é elevado, pelo que Portugal está mais perto de conseguir baixar daquela fasquia.

Travão nos casos em Lisboa

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de novas infeções – foram 484 nas últimas 24 horas, ou 41% do total – mas com um forte travão: menos 37% face à véspera e ao domingo passado. Desde 27 de dezembro que o número na região da capital não era tão baixo.

A tendência de descida manteve-se também no Norte, com 358 casos ou 30% do total, o valor mais baixo desde 7 de outubro. Desceu também no Centro (202 casos), no Algarve (22) e na Madeira (71). No Alentejo subiu de 31 novos infetados para 42 e nos Açores de 3 para 7.



(Notícia atualizada às 15:10)