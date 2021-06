Portugal com mais 1.233 infeções e 2 mortes por covid

Portugal registou 1.233 novos casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o mais recente relatório da Direção Geral da Saúde, que remete para dados do dia anterior. O mesmo relatório dá ainda conta de 2 mortes causadas pela doença em todo o território nacional.

O mesmo boletim mostra também um agravamento do esforço hospitalar no país com mais 13 internados nos hospitais - agora 364 - dos quais 88 em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais cinco do que na véspera.





Recuperaram também 662 pessoas da doença para um total de 817.754 recuperados, o que eleva o número de casos ativos em 569, para os 26.817.





Face ao número de novos contágios registados, a DGS tem em vigilância mais 1.445 contactos de risco para um total de 33.732.





Lisboa com maioria dos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a apresentar os piores dados pandémicos ao confirmar 804 novas infeções e uma das duas mortes registadas no país.





Foi no Norte que se registou a segunda morte, onde foram ainda identificadas 196 novas infeções.





No continente foram ainda contabilizados 81 casos na região Centro, 47 no Alentejo e 73 no Algarve.





Nas regiões autónomas, foram identificados 20 casos nos Açores e 12 na Madeira, sem o registo de qualquer morte provocada pela doença.





Variante indiana complica situação na capital

Segundo a conferência de imprensa entretanto realizada após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, toda a área metropolitana de Lisboa (AML) vai estar encerrada à circulação rodoviária em direção ao interior ou exterior da mesma, sendo possível, ainda assim, a circulação entre os concelhos pertencentes.





A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva explicou nessa mesma conferência que a medida é provocada pela incidência observada na região e pela prevalência da variante delta do vírus, também conhecida como variante indiana.





"Esta é uma medida de proteção do resto do país e não uma medida de contenção da pandemia na AML", explicou.