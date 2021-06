Portugal com mais 1.298 infeções e 4 mortes. Incidência supera os 100

Portugal registou na quinta-feira 1.298 novos casos de infeção segundo o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), divulgado diariamente.O mesmo relatório informa ainda que foram registadas 4 mortes em todo o território nacional.

No que diz respeito ao esforço hospitalar, a carga de internamentos subiu em 27, para as 391 camas ocupadas. Dessas, ao cuidado das unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 94 pessoas, mais 6 do que no relatório anterior.





No que diz respeito à matriz de desconfinamento definida pelo Governo, a situação continua a agravar-se em todo o território nacional. A incidência ultrapassou os 100 casos por 100.000 habitantes para os 100,2, nos últimos 14 dias. O valor é comum para o continente e a generalidade do território nacional.





Na quarta-feira, o indicador fixava-se nos 91 para todo o país e nos 90,5 para o continente.





Já o Rt voltou a piorar e está agora nos 1,14 para o território nacional e 1,15 para o continente, o que significa uma aceleração da transmissibilidade do vírus.





Na quarta-feira, o ritmo de transmissibilidade fixava-se nos 1,12 a nível nacional e 1,13 no continente.





A DGS informa ainda que recuperaram de doença nas últimas 24 horas mais 686 doentes, para um total de 818.440 desde o início da pandemia em Portugal.





Face aos números, os casos ativos em território nacional atingiram os 27.425, mais 608 face aos últimos dados avançados.





Lisboa regista maioria das mortes

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou na quinta-feira 862 novos casos de infecção e três das quatro mortes assinaladas no país.





O Norte é a segunda região com mais casos, foram 194, enquanto o Centro registou 76, o Algarve 88 e o Alentejo 39. Foi ainda no Alentejo que se registou a quarta morte do dia.





Nas regiões autónomas está pior os Açores ao dar conta de 27 novas infecções, enquanto a Madeira regista 12 novos casos.