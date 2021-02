Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.303 casos de pessoas infetadas pela covid-19, para um total de 787.059, segundo os dados revelados esta segunda-feira, 15 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Trata-se do nono dia consecutivo abaixo das cinco mil novas infeções e o registo diário mais baixo desde 26 de dezembro. Ontem tinham sido reportados 1.677 casos, o registo mais baixo desde 27 de dezembro.

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registados 90 em 24 horas, o que compara com as 138 mortes reportadas ontem e representa o número mais baixo desde 5 de janeiro. O total de vítimas mortais desde o início da pandemia está agora em 15.411.





Estes dados confirmam a melhoria significativa da pandemia em Portugal. Os números de casos de hoje traduzem uma redução de 48% face aos 2.505 casos reportados na última segunda-feira. Na média móvel a 7 dias a queda é de 54%.

Com os números conhecidos hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 2.734, o nível mais reduzido desde 26 de outubro e bastante abaixo do valor mais elevado de sempre, registado a 28 de janeiro, perto dos 13 mil.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 590 novos casos por 100 mil habitantes, o que representa o nível mais baixo desde 5 de janeiro. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, já menos do que triplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O país como um todo está agora no escalão de risco muito elevado e a caminho de descer de nível, para elevado, caso baixe dos 480 novos casos por 100 mil habitantes em sete dias.













Ainda pela positiva, o relatório da DGS mostra 3.538 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 668.854.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 2.325, para 102.794, o menor número desde 9 de janeiro.

Internados aumentam

No diz respeito aos números nos hospitais, estão agora internados 4.832 doentes com covid-19, mais 6 pacientes em Portugal do que na véspera. Ainda assim, nos últimos sete dias a redução de doentes internados supera os 1.500.

No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, há 11 menos doentes, o que coloca o total de pacientes internados em UCI nos 784, o nível mais baixo desde 28 de janeiro.

Dos novos casos identificados no país, 779 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representou 60% das novas infeções.

Dos restantes novos casos, 288 foram no Norte, 98 no Centro, 70 no Alentejo, 30 no Algarve, 38 na Madeira e nenhum caso nos Açores.

No que respeita aos óbitos, foram registados 48 em LVT, mais de metade do total nacional.