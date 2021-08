Portugal com mais 2.621 casos e 17 mortes por covid-19. Internamentos baixam

Portugal registou 2.621 novas infeções nas últimas 24 horas, tendo sido reportadas 17 mortes associadas à covid-19, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado este sábado, 7 de agosto.





Ao nível da pressão sobre o SNS, os dados são positivos. O total de internados recuou para 866, menos 28 do que ontem. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão agora 186 pacientes, menos oito do que na véspera.





O boletim da DGS dá ainda conta de mais 3.232 doentes dados como recuperados, para um total de 923.510, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - baixaram em 628, para 44.018.





O índice de transmissibilidade (Rt) manteve-se nos 0,92 em todo o território nacional, assim como apenas no continente.





Já a incidência desceu a nível nacional para os 362,7 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias no total do país. Já excluindo as ilhas, o valor está nos 369,2 casos por 100 mil residentes.





De acordo com o boletim da DGS, das 17 mortes registadas nas ultimas 24 horas, 9 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 na região Norte, duas no Alentejo, uma na região Centro e uma no Algarve.





Desde o início da pandemia o número total de óbitos em Portugal atinge 17.457.



(Notícia atualizada com mais informação)