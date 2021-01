Portugal com mais 278 mortes e 13.200 casos de covid-19. Internamentos sobem e doentes graves acima dos 800

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 13.200 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 29 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 278 vítimas mortais no país, depois das 303 mortes reportadas na quarta-feira. Desde o início da pandemia já morreram 11.886 pessoas devido à doença.





Os novos casos traduzem uma forte redução face ao recorde de 16.432 infeções reportadas na véspera, enquanto os óbitos também desceram de forma significativa em relação ao máximo absoluto de 303 do dia anterior.O número acumulado de casos é agora de, o equivalente a quase 7% da população portuguesa.

Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 12.771, abaixo do valor mais elevado de sempre registado ontem.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.652 novos casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado de sempre e que coloca o país com o nível de infeções mais elevado em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





O relatório da DGS mostra também um aumento das recuperações face a ontem. Depois dos 8.946 casos de doentes recuperados da véspera, hoje foram 11.187, o segundo maior valor de sempre, elevando o total para 504.886.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.735 para 181.811.





Estes números mostram que um em cada 57 portugueses está atualmente infetado, o que representa 1,76% da população portuguesa.







Doentes graves superam os 800 pela primeira vez



Estão agora internados mais 62 pacientes em Portugal, num total de 6.627, um novo recorde e que surge após na véspera o número de internamentos ter baixado pela primeira vez este ano.





No que respeita os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, também subiram: mais 24 doentes para um total de 806 pacientes, o que representa o valor mais elevado de sempre.





Recorde de mortes no Norte

Dos novos casos identificados no país, 7.123 foram em Lisboa e Vale do Tejo, que representou 54% das novas infeções. Este é o quarto dia consecutivo em que esta região regista mais de metade dos novos casos.





Dos restantes novos casos, 3.198 foram no Norte, 1.842 no Centro, 486 no Alentejo, 381 no Algave, 105 na Madeira e 65 nos Açores.





No que respeita aos óbitos, foram registados 137 em LVT, 70 no Norte e 53 no Centro. Estes números são os mais altos de sempre no Norte. Já Lisboa e Vale do Tejo regista mais de 100 mortos pelo oitavo dia consecutivo.



O Alentejo reportou 14 mortes, o Algarve três e a Madeira uma. Nos Açores não há vítimas mortais a lamentar.



Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo regista 4.546 falecimentos, o Norte soma 4.388 e o Centro 2.061. O Alentejo já reportou 634 óbitos, o Algarve 196, a Madeira 37 e os Açores 24.