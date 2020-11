Portugal com mais 37 mortes e 3.062 novos casos de covid-19. Internamentos superam dois mil

Foram registadas em Portugal, nas últimas 24 horas, 3.062 infeções e 37 mortes, de acordo com o mais recente relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado este domingo. Portugal soma agora um total de 2.544 vítimas mortais em 144.341 casos identificados no país.





Quanto aos casos recuperados, atingiram um total de 81.771, o que representa um aumento de 1.491 face a ontem.

Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.5347, para 60.026, superando a fasquia dos 60 mil casos pela primeira vez.





O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo décimo quinto dia consecutivo e atingiu um novo máximo desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, foram internadas mais 150 pessoas, a maior subida diária desde 2 de abril, totalizando agora 2.122.

Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje menos duas, para um total de 284, depois de onterm ter atingido o valor mais elevado de sempre.





O Norte foi, mais uma vez, a região com mais infeções nas últimas 24 horas - 1.616, tendo sido responsável por 53% dos novos casos, e onde morreram 20 pessoas.

Já na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 876 novos casos (29%) e ocorreram 12 mortes.

No Centro morreram três pessoas e identificaram-se 430 novos casos (14%), no Algarve registaram-se 59 novos casos e no Alentejo dois morto e 74 novos casos.

Na Madeira e nos Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.