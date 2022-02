Portugal com mais 50.447 casos de covid-19 e 53 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 50.447 casos de covid-19 e 53 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com a informação revelada esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região Norte do país concentra o maior número de novas infeções, com 20.279 casos, o segundo dia seguido em que esta zona do país regista mais de 20 mil casos em 24 horas. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 14.293 casos, o segundo número mais elevado no país, seguida pela região Centro, com mais 9.455 casos.Já dos 53 óbitos registados nas últimas 24 horas, 18 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte do país registou também 18 mortes.Há menos duas pessoas internadas, reduzindo o número total de internamentos para 2.440. Já o número de internados em unidades de cuidados intensivos aumentou para 155, mais seis nas últimas 24 horas.Há registo de mais 21.294 pessoas recuperadas da covif-19. Há mais 29.100 casos ativos de covid-19 no país.Esta quarta-feira, o boletim apresentou 54.693 casos de covid-19 e 56 mortes. Já a incidência subiu e o índice de transmissibilidade recuou ligeiramente. O país superou nesse dia a fasquia das 20 mil mortes por covid-19 desde que a pandemia chegou a Portugal.(notícia atualizada às 14:21)