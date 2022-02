Leia Também Portugal já administrou cinco milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19

Portugal regista mais 54.693 casos de covid-19 e 56 mortes nas últimas 24 horas, indica o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta quarta-feira. Esta quarta-feira o país ultrapassou a fasquia dos 20 mil óbitos desde que a pandemia de covid-19 chegou a Portugal.A região Norte do país continua a concentrar o maior número de casos, desta feita com 22.061 novas infeções, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 15.613 casos. Nota ainda para a região Centro, que com 10.763 casos regista um novo máximo diário de infeções.Já no que diz respeito aos óbitos, 24 das 56 mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pelo Norte e pelo Centro, ambas com 12 mortes. Os Açores registaram quatro mortes nas últimas 24 horas.No que toca às hospitalizações, há mais cinco pessoas internadas, elevando para 2.442 o total. Há menos seis pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), reduzindo este indicador para 149. Este é o segundo dia em que os internados em UCI registam uma diminuição.Há mais 33.989 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas. Já o número de casos ativos aumentou em 20.648.Comparando com os dados da anterior atualização de incidência e transmisibilidade, a incidência nacional e no continente aumentou para 7.081,7 casos e para 7.111,8 casos por cem mil habitantes. Na segunda-feira, 31 de janeiro, a incidência nacional era de 6.836,6 casos e de 6.848,7 casos no continente.O índice de transmissibilidade nacional passou de 1,13 a 1,09. No continente desceu de 1,14 para 1,09.(notícia atualizada)