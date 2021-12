Portugal com mais 5.649 casos e 22 mortes por covid-19

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta este sábado de um aumento do número de novos casos de covid-19 em 5.649, o valor mais alto desde 6 de fevereiro.Portugal registou também nas últimas 24 horas mais 22 mortes provocadas pela doença, o número mais elevado desde 10 de março.De acordo com o boletim da DGS, o número de internados é agora de 879 doentes, menos 23 do que ontem. Já o número de pacientes em unidades de cuidados intensidos é hoje de 130, mais um do que na sexta-feira.

Na distribuição de casos pelo país, a região Norte lidera, concentrando um total de 1.775 noos casos de infeção, seguida por Lisboa e Vale do Tejo (mais 1.699 casos) e pelo Centro (mais 1.474).

Das 22 mortes que constam neste boletim, a região Norte registou sete óbitos, Lisboa e Vale do Tejo cinco e a região Centro quatro, o mesmo número registado no Algarve.





Leia Também Covid-19: Testes gratuitos em 216 concelhos e ministério aumenta comparticipação

Há mais 3.233 pessoas recuperadas da covid-19, informa ainda o boletim da DGS.



De acordo com os dados atualizados neste boletim, a incidência a nível nacional é agora de 374 casos por 100 mil habitantes, enquanto no continenteé de 376,5 casos por 100 mil habitantes.

O índice de transmissibilidade manteve-se nos 1,13 a nível nacional. No continente o R(t) continua igualmente a ser de 1,14.