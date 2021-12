Leia Também Marta Temido diz que por detrás de cada euro investido no SNS estão mais cuidados de saúde

Em visita ao hospital de Lamego, em declarações transmitidas pelas estações de televisão, Marta Temido, a ministra da Saúde, contextualiza que os casos de covid-19 deverão continuar a aumentar, conforme já havia sido referido pela diretora-geral da Saúde. Segundo a ministra, deverá existir uma "duplicação de casos a cada 20 dias".A ministra afirma que o "país está em fase crescente da pandemia", apelando a que os portugueses mantenham o compromisso com a vacinação e recorram aos testes, principalmente no acesso a lares e hospitais, com população mais sujeita a complicações da covid-19.Sobre a vacinação das crianças na faixa dos 5 a 11 anos, Marta Temido indica que "os técnicos da área da pediatria e da comissão técnica de vacinação contra a covid-19 estão a terminar a sua avaliação." Por agora, a ministra sublinha que "o que sabemos é que crianças têm uma doença menos grave", sendo por isso um momento de "acompanhar a decisão sobre a sua vacinação com tranquilidade".Sobre os surtos nas escolas, Marta Temido destaca que os números encontrados hoje em dia estão justamente ligados ao facto de a "população escolar até aos 11 anos não ser vacinada."Numa altura em que os portugueses estão numa corrida às farmácias para adquirir autotestes ou fazer testes rápidos antigénio, Temido menciona os "estrangulamentos naturais" nos autotestes, que deverão ficar controlados em breve, já que é esperada uma "reposição" nos stocks das farmácias.Sobre a possibilidade de haver alterações na comparticipação de testes, a ministra indica que o Governo está "a analisar" a situação. "Neste momento temos quase 760 farmácias que aderiram ao protocolo, mais de 180 laboratórios", contextualiza, notando que o país está "naturalmente perante um conjunto de pressões".