Portugal com mais 65.578 casos de covid-19, um novo máximo. Há mais 42 mortes

Há mais 65.578 casos de covid-19 e 42 mortes nas últimas 24 horas, revela o relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. Este é um novo máximo de infeções num só dia desde o início da pandemia.O boletim anterior deu conta de mais 57.657 casos de covid-19 e 48 mortes em 24 horas e também de um recorde de 54 mil recuperados da infeção.Os dados de hoje mostram que os internamentos baixaram em sete, para 2.313, enquanto os doentes em cuidados intensivos são 154, menos quatro do que na véspera.Pela positiva foi registado um recorde de 62.145 doentes dados como recuperados, pelo que os casos ativos aumentaram em 3.391, para 515.962.O Norte volta a ser a região com mais novas infeções (28.314), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (18.696) e do Centro (11.204). No Algarve foram reportados 2.828 novos casos e no Alentejo 2.094. Nas ilhas, os Açores registaram 1.285 casos e a Madeira 1.157.Em termos de óbitos, 16 dos falecimentos ocorreram no Norte, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no Centro e dois no Alentejo.Desde o início da pandemia Portugal acumula 2.377.818 casos e 19.703 mortes.(notícia atualizada)