Portugal regista mais 57.657 casos de covid-19 e 48 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta terça-feira. Este é o terceiro dia com o maior número de casos de infeção desde que a pandemia chegou a Portugal.A região Norte concentrou 25.504 casos, voltando a ser a região do país com o maior número de casos acumulado desde o início da pandemia. O Norte contabiliza também o maior número de óbitos: 19 das 48 mortes foram registadas nesta região, o equivalente a 40% do total de mortes em 24 horas.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou 16.740 casos de covid-19 e 17 mortes (cerca de 35% do total deste boletim).No que diz respeito às hospitalizações, há uma redução tanto do total de internamentos como no número de hospitalizações em unidades de cuidados intensivos (UCI). Assim, o total de internamentos é de 2.320, menos 28, e o de internados em UCI de 158, menos 14 face ao anterior boletim.Portugal regista um novo recorde de recuperados em 24 horas, com 54.666 pessoas recuperadas da covid-19.O anterior relatório de situação apresentou esta segunda-feira mais 32.758 casos de covid-19 e 44 mortes. (notícia atualizada às 15:47)