Portugal regista nono dia com mais casos desde início da pandemia. Há mais 10 mortes

O número de infetados (casos confirmados) em Portugal aumentou para 66.396, o que representa, o valor mais alto, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira, 17 de setembro. Ontem tinham sido reportados 605 novos casos para um total acumulado de 65.626 desde o início da pandemia.O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.888,, quando estavam contabilizados 1.878. Este é o dia com mais vítimas mortais. Os casos ativos subiram pelo 34.º dia consecutivo e encontram-se ao nível mais elevado desde 23 de maio, superando os 19 mil infetados.em termos de novos casos é de 610, uma subida face aos 583,6 da véspera, e o. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 71,34 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, agravou-se pelo 25.º dia.

LVT com novos casos em máximos desde 3 de julho, Centro com recorde de 5 meses

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 373 novos casos (290 ontem), o que representa 48% do total de novos casos no país e é o valor mais alto desde 3 de julho. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 255 (201 na véspera). O Centro somou mais 97 infetados, o que constitui um máximo de cinco meses.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 2,84%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 10 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.





No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 44.794 casos, mais 266 do que o reportado ontem (44.528).



O número de casos ativos aumentou pelo 34.º dia, para 19.714, uma subida de 494, o que representa 29,69% do total de casos confirmados e é o número mais alto desde 23 de maio. Desde o início de setembro, os casos ativos aumentaram em 5.399.

Norte com cinco das 10 vítimas mortais

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 66 mil casos confirmados, 480 estão internados em hospitais, menos dois do que na véspera (482), quando foi atingido o valor mais elevado desde 9 de julho.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 59 pacientes, menos dois do que na véspera.



Metade das vítimas mortais (5) foram registadas no Norte, enquanto duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, outras duas no Centro e a última no Alentejo.



Segundo o boletim diário da DGS, há 864 mortos no Norte, 711 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 256 no Centro e 23 no Alentejo. O Algarve tem 19 falecidos, os Açores registam 15 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.