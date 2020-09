Covid-19: Registados 849 novos casos, número mais alto desde abril. Morreram cinco pessoas

Desde o início da pandemia, Portugal conta já um total de 68.025 casos confirmados de covid-19, dos quais 849 nas últimas 24horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado. Foram registadas cinco novas mortes - o que faz subir para 1.899 os óbitos provocados pela doença - e destas quatro foram registadas na região Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo.

O número de novos contágios não era tão elevado desde abril, ainda no primeiro mês da pandemia e com o país em estado de emergência.

Desta feita, dos 849 novos casos, 439 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 288 no Norte, 66 no Centro, 35 no Algarve e 16 no Alentejo. Há ainda a registar mais 32 doentes internados e mais sete em cuidados intensivos.

(notícia em atualização)