Portugal com mais 974 casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 974 casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim revelado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O número de pessoas internadas em Portugal é agora de 470, mais cinco face ao boletim anterior. Há 76 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais uma nas últimas 24 horas.Os relatórios às segundas-feiras normalmente registam um menor número de casos, devido a uma menor testagem ao domingo.Lisboa e Vale do Tejo registou 382 novos casos, seguindo-se o Norte, com 266, o Centro, com 118, o Algarve, com 106, e o Alentejo (46). Na Madeira foram reportados 43 novos infetados e nos Açores 13.Em termos de óbitos, a região Centro somou quatro mortes, Lisboa e Vale do Tejo registou duas vítimas mortais e Algarve e Madeira reportaram uma morte cada.A incidência subiu para 156,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade, o Rt, avançou para 1,16.(notícia atualizada)