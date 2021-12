Portugal com recorde de 30.829 novos casos de covid-19. Morreram mais 18 pessoas

a incidência por 100 mil habitantes

Pelo quarto dia consecutivo, Portugal voltou a atingir um número recorde de novos casos de covid-19, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 30 mil. O boletim diário divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) revela que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 30.829 infeções e 18 mortes no país.O boletim revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar o maior número de novos casos, tendo atingido um novo recorde de infeções: 14.903 casos em 24 horas. A região Norte registou 9.435 casos, seguida pela região Centro (com 3.340 casos), Algarve (978), Madeira (914), Alentejo (911) e Açores (348).No que toca aos casos de infeção que necessitam de cuidados hospitalares, há agora 1.024 pessoas internadas, menos 10 do que o registado no dia anterior. Dessas, há 145 pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI), depois de ter dado entrada mais um paciente em UCI.Relativamente aos 18 óbitos, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou sete mortes, seguida pela região Norte e Centro, ambas com três vítimas mortais. No Algarve e na Madeira, contabilizaram-se duas mortes e, no Alentejo, uma. Na região autónoma dos Açores, não há registo de vítimas mortais nas últimas 24 horas.Há mais 20.288 casos ativos e um total de 10.523 pessoas recuperadas da covid-19.Esta sexta-feira, foi também atualizada a matriz de risco, que monitoriza a evolução da covid-19 em Portugal. Tal como já era esperado, Portugal continua no quadrante vermelho da matriz, depois de ter sido revelado pelo a variante ómicron representa já 82,9% dos novos casos registados no país.Segundo o boletim da DGS,subiu de 1182,7 casos (eram 923,4 casos na quarta-feira) 1.182,7, a nível nacional, e aumentou para 1.188,4 casos por 100 mil habitantes no continente (na quarta-feira era de 927,6 casos).Já o índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,35 a nível nacional (estava nos 1,29) e 1,36 no continente (era de 1,30 anteriormente).