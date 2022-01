Portugal regista 23.290 casos de covid-19 e 21 mortos

O primeiro boletim do ano da Direcção-Geral de Saúde dá conta de 23.290 casos. Os números reportam às últimas 24 horas e indicam ainda 21 mortos.Depois de uma escalada do número de casos, que batiam recordes há quatro dias consecutivos, pela primeira vez as autoridades de saúde apontam para uma quebra de 7539 casos em relação ao boletim do dia anterior.Os dados da DGS apontam para menos um internamento - são agora 1.023 no total - e estão menos três pessoas pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, baixando o total para 123.Na distribuição geográfica dos casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 9.549 casos, seguida do Norte com 8.587 casos, Centro reporta 2.744 casos, Algarve 628, Alentejo 621, e nas ilhas a Madeira tem 858 casos e os Açores 303.Quanto aos mortos há sete no Norte, seis no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, Açores, Madeira, Alentejo e Algarve registam todos um óbito cada.Portugal tem neste momento 196.223 casos ativos, mais 17.511 que no dia anterior. O boletim indica ainda 5.758 pessoas recuperadas.