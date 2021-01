Portugal é o sétimo país da Europa que mais vacinou contra a covid-19

Portugal é dos países da Europa com uma maior percentagem de cidadãos vacinados contra a covid-19. Pelo menos 0,31% da população portuguesa já foi vacinada. A Islândia lidera o ranking com 1,43% da população vacinada, enquanto França surge em último lugar, com 0,0008%.

