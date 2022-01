Portugal regista 33.340 novos casos e 28 mortes devido à covid-19

Leia Também Covid-19: Aberto autoagendamento de dose de reforço para maiores de 45 anos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 33.340 novos casos de covid-19 e 28 mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira.Segundo o mesmo boletim existem agora menos 24 pessoas internadas devido à doença, totalizado 1.564. Já o número de internamentos em cuidados intensivos diminuiu, menos oito pessoas, encontrando-se 153 pacientes nesta situação.Nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório da DGS, assinala-se assim uma quebra do número de casos casos em 10.201 para um total de 269.451. Há ainda 43.513 pessoas dadas como recuperadas neste período.Por regiões, o Norte voltou a ultrapassar Lisboa e Vale do Tejo (LVT), tendo registado 13.253 novos casos contra 12.390 na segunda. No número de mortos, foram 10 no Norte e nove em LVT.Na região Centro, contabilizaram-se 3.907 infeções e três mortes, enquanto no Alentejo tratam-se de mais 725 casos e uma morte. No Algarve, foram mais 686 casos e quatro mortos. Já nas regiões autónomas, a Madeira regista 2.136 casos e um morto e os Açores 243 infeções, sendo a única região sem óbitos a registar.(Notícia atualizada às 15:00)