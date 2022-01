Portugal regista mais 20.212 casos de covid-19 e 20 mortes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 20.212 novos casos de covid-19 e 20 mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira.Segundo o mesmo boletim existem agora mais 139 pessoas internadas devido à doença, totalizado 1.588. Já o número de internamentos em cuidados intensivos voltou a aumentar, mais 11, encontrando-se 161 pacientes nesta situação.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi aquela que concentrou o maior número de infetados, 8.349, e de óbitos, dez. Na região Norte verificaram-se 7.744 novos casos e uma morte. Já na região Centro, registaram-se 1.614 casos e cinco mortes e, no Alentejo, registaram-se mais 452 casos e duas mortes.No Algarve, foram contabilizados mais 652 casos, mais 1.185 na Madeira e mais 216 nos Açores. O Algarve e a Madeira registaram uma vítima mortal cada, enquanto nos Açores não foram contabilizadas vítimas mortais.Durante este período, de acordo com o relatório da DGS, assinalam-se mais 5.691 casos ativos e 14.501 pessoas foram dadas como recuperadas.Notícia atualizada