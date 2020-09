Portugal regista 390 novos casos e três mortes devido à covid-19. Norte com mais casos que LVT

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.827,, quando estavam contabilizados 1.824, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 2 de setembro. Os casos ativos subiram pelo 19.º dia e encontram-se ao nível mais elevado desde 23 de maio.O número de óbitos supera a média diária dos últimos sete dias (2,9) e compara com duas vítimas mortais registada ontem. As três mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,67% para 58.633, o que representa 390 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,40% para 58.243 (231 novos).

A média diária dos últimos sete dias em termos de novos caos é de 337 uma subida face aos 333 da véspera. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 38,19 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, agravou-se pelo décimo dia.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 168 novos casos (119 ontem), o que representa 43% do total de novos casos no país. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 184, sendo esta a região com mais novas infeções reportadas.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 3,12%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 12 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.





No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 42.233 casos, mais 129 do que o reportado ontem (42.104).





O número de casos ativos aumentou pelo 19.º dia, para 14.573, o que representa 24,85% do total de casos confirmados e é o número mais alto desde 23 de maio.









Doentes internados diminuem

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 58 mil casos confirmados, 337 estão internados em hospitais, menos 13 do que na véspera (350).



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 41 pacientes, menos três do que na véspera.



Segundo o boletim diário da DGS, há 849 mortos no Norte, 671 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro e 22 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 17 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.