Portugal regista duas mortes e mais 386 infetados

Portugal registou mais 386 casos de infeção e duas mortes causadas por covid-19, nas últimas 24 horas.O boletim diário da DGS dá também conta de menos 13 pessoas internadas, agora 233, e menos seis camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), para um total de 66.

Em vigilância estão esta terça-feira menos 129 contactos (18.376) e, face às 568 pessoas recuperadas da doenças nas últimas 24 horas, Portugal tem agora um total de 21.997 casos ativos em todo o país.

Em Portugal, somando as duas mortes mais recentes, contam-se já 17.011 óbitos devido à doença, 803.759 recuperados e um total de 824.767 casos confirmados de doença ao longo de mais de um ano de pandemia.





Uma morte nos Açores

Entre as duas mortes mais recentes, uma aconteceu nos Açores, sendo o primeiro óbito desde 18 de abril, e outra em Lisboa Vale do Tejo – a região com mais casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, com 175.

Depois da zona de Lisboa, o Norte continua a ser das regiões mais afetadas do país ao dar conta de mais 131 casos de infeção. Já os Açores apresentaram esta terça-feira mais 29 casos de infeção.

O Centro do país registou mais 20 casos, o Alentejo 12 e o Algarve 10. Já zona com menos contágios do país foi a região autónoma da Madeira, com nove novos casos.





(Notícia atualizada)