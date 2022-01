Covid-19: Portugal registou 26.419 novos casos e 22 mortes

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 26.419 novos casos de covid-19 e 22 mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).Segundo o mesmo boletim existem agora mais 61 pessoas internadas devido à doença, totalizado 1.449. Já o número de internamentos em cuidados intensivos baixou, menos três, encontrando-se 150 pacientes nesta situação.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi aquela que concentrou o maior número de infetados, 11.370, e de óbitos, 11. Na região Norte verificaram-se 5.812 novos casos e quatro mortes.Na região Centro registaram-se 3.381 casos, no Alentejo 1.094 e no Algarve 596. Nestas três regiões contabilizou-se um igual número de óbitos, dois.Nos Açores há 286 novos infetados e na Madeira 1.024.Durante este período, de acordo com o relatório da DGS, assinalam-se mais 15.639 casos ativos e 10.758 pessoas foram dadas como recuperadas.