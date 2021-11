Portugal regista mais 2.333 casos e 10 mortes por covid-19

Portugal contabiliza mais 2.333 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgade este sábado pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Este é o quarto dia consecutivo em que o número de novos casos está acima da fasquia dos dois mil.





A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novas infeções, com 855 casos nas últimas 24 horas. A região Norte concentra o segundo maior número de casos (633), seguida pelo Centro (430).





Das 10 mortes que constam deste boletim, quatro foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, duas no Centro, uma no Algarve e uma na Madeira.





O número de pessoas internadas continua a aumentar: este boletim dá conta de 544 pessoas internadas, mais 16 face ao boletim de sexta-feira. Também o número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) está a subir, passando agora a ser 88 (mais nove).





O número de recuperados aumentou nas últimas 24 horas em 1.581, para um total de 1.058.461 pessoas que já recuperaram da doença.





De acordo com o boletim deste sábado, a incidência nacional é de 191,2 casos por cem mil habitantes e de 190,9 casos no continente.





Leia Também OMS alerta que podem morrer 500 mil pessoas de covid-19 até março

O R(t) nacional manteve-se 1,17 e o do Continente nos 1,18.