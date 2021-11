OMS alerta que podem morrer 500 mil pessoas de covid-19 até março

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou este sábado grande preocupação com o aumento de casos de covid-19 na Europa e advertiu que cerca de 500 mil pessoas podem morrer até março de 2022 se não forem tomadas medidas urgentes.As declarações foram feitas à BBC pelo diretor regional da OMS, Hans Kluge, para quem o uso de máscaras faciais pode ajudar imediatamente, depois de países como a Alemanha e a Áustria terem registado um aumento acentuado de infeções.Segundo Kluge, o inverno, a falta de vacinação e a presença da variante delta, a mais contagiosa, são os fatores por detrás do pico dos novos casos de coronavírus na Europa. Por isso, o responsável apelou a medidas de saúde pública e à vacinação de mais pessoas."A covid-19 é novamente a causa número um da mortalidade na nossa região", disse Kluge à BBC, acrescentando: "sabemos o que precisamos de fazer" para combater o vírus.A obrigatoriedade da vacinação deveria ser um "último recurso", uma vez que medidas como a utilização do certificado digital covid poderiam ser tomadas em primeiro lugar.O diretor europeu da OMS salientou que estas decisões não são uma restrição da liberdade, mas "um instrumento para manter a nossa liberdade individual".A Áustria tornou-se o primeiro país europeu a anunciar a vacinação obrigatória até fevereiro de 2022, enquanto países como a República Checa e a Eslováquia anunciaram novas restrições para as pessoas que não estão imunizadas.