Portugal regista mais 47.199 casos de covid-19 e 50 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



A região Norte concentra o maior número de novos casos em 24 horas (18.103), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais 13.981 infeções.





Dos 50 óbitos registados nas últimas 24 horas, 17 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e 16 na região Norte do país.No que diz respeito aos internamentos, há uma subida tanto nos internados como nos pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI). Estão agora 2.445 pessoas internadas, mais cinco nas últimas 24 horas, e há 174 internados em cuidados intensivos, mais 19. Esta é a maior subida diária dos internamentos num ano.Há mais 46.469 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos ativos aumentou em 680.Na quinta-feira passada, Portugal contabilizou mais 50.447 casos de covid-19 e 53 mortes.Comparando com os dados da anterior atualização de incidência e transmisibilidade, a incidência nacional e no continente aumentou para 7.163,7 casos e para 7.207 casos por cem mil habitantes, respetivamente. Na quarta-feira, 2 de fevereiro, a incidência nacional era de 7.081,7 casos e 7.111,8 casos por cem mil habitantes.O índice de transmissibilidade nacional passou de 1,09 a 1,05. No continente desceu de 1,09 para 1,05.(notícia atualizada)