Teste negativo à covid-19 vai deixar de ser obrigatório à entrada no país para quem tem certificado

A apresentação de teste negativo à covid-19 vai deixar de ser obrigatório à entrada em Portugal para quem tiver certificado digital ou outro comprovativo de vacinação. A medida foi aprovada esta quinta-feira pelo Governo, em Conselho de Ministros.Portugal segue assim uma recomendação recente do Conselho Europeu para que os cidadãos com certificado digital, seja ele de vacinação ou de recuperação, tenham liberdade de circulação, independentemente da situação epidemiológica do país de origem. A recomendação é que, com isso, se evitem testes e quarentenas à entrada.Em comunicado, o Governo adianta ainda que foram aprovados "ajustamentos no que se refere aos comprovativos de vacinação a apresentar para acesso a determinados locais", nomeadamente "estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, restauração ou similares, estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares, eventos, acesso a ginásio e academias". O Executivo não esclarece, no entanto, que "ajustamentos" em concreto foram aprovados.A apresentação de certificado digital é atualmente obrigatória para acesso a restaurantes, hotéis, espetáculos culturais, eventos lugares marcados e ginásios.Já a apresentação de teste com resultado negativo à covid-19 é obrigatória para visitas a lares e a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, acesso a grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados, bem como para acesso a recintos desportivos.