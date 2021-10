Portugal regista mais 696 casos e quatro mortes por covid-19

A região Norte concentra o maior número de novos casos (245), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 202 novos casos. No Centro foram registados 116 novos casos de infeção, 56 no Algarve, 41 no Alentejo, 24 na região autónoma da Madeira e mais 12 na região autónoma dos Açores.

Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais uma morte na região Norte, outra no Centro, uma terceira no Alentejo e uma quarta no Algarve. Nas ilhas e na região de Lisboa e Vale do Tejo, não foram registados novos casos nas últimas 24 horas.