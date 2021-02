Portugal regista menos de 1000 novos casos

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 718 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo este o 11.º dia consecutivo abaixo das duas mil novas infeções, segundo os dados revelados este domingo, 28 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS). Já no dia 22 de fevereiro tinham-se registado menos de mil casos novos em termos diários.



Assim, no mês de fevereiro totalizaram-se 84.046 casos, uma média diária de três mil, o que compara com os mais de 9.800 casos de média diária em janeiro, mês que as infeções novas registadas superaram os 306 mil casos.





804.562 casos.



No sábado tinham-se registado 1.071 novos casos. Desde o início da pandemia registaram-se um total de

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há mais 41 vítimas mortais no país. No sábado tinham sido registadas 33 mortes. A maior parte dos óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (um total de 26), região que responde por 36% dos novos casos.



Nas últimas 24 horas o número de pessoas em cuidados intensivos diminuíram em oito, ficando 484 em UCI. Já em internamento estão 2.165 pessoas, menos 15 que no sábado.



Os casos ativos caíram 987 para 69.268.