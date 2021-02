Leia Também Portugal regista menos de 1000 novos casos

Leia Também Portugal demorou apenas 14 dias a passar de risco extremo a moderado

A forte redução no ritmo de propagação da pandemia em Portugal observada desde o início de fevereiro traduz-se em todos os principais indicadores. A semana de 20 a 27 de fevereiro registou o menor número de novos contágios desde 9 de outubro, com 7.037 novos casos, e os 355 óbitos são o valor mais baixo em sete dias desde 8 de novembro.Face ao pico da terceira vaga da pandemia no país, a 28 de janeiro, a média diária a sete dias de novos casos desceu 92,2%. Entre 21 e 28 de janeiro foram reportados mais de 90 mil novas infeções pelo coronavírus.Também nos óbitos devidos à covid-19 assiste-se a uma forte melhoria face ao pico, registado a 31 de janeiro, com uma descida de 82,6%. De 24 a 31 de janeiro o país registou 2.036 vítimas mortais.Outro indicador com uma evolução positiva é o número de doentes internados, quer em enfermaria quer em cuidados intensivos.Este aspeto é apontado por especialistas, pelo Presidente da República e pelo Governo como um dos critérios fundamentais para se poder aliviar as restrições atualmente em vigor.No total de internamentos relacionados com a pandemia - incluindo os doentes em enfermaria e os internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) - a média nos últimos sete dias cifrou-se em 2.163, o valor mais baixo desde 4 de novembro. E face ao pico observado em 2 de fevereiro (5.741,9) regista-se uma descida de 62,3%.Já no que toca aos doentes mais graves, internados nas UCI, a média diária na semana terminada a 27 de fevereiro foi de 546,4, mínimo desde 11 de janeiro. O valor médio a sete dias mais elevado para este indicador foi atingido a 8 de fevereiro, nos 877. Isto significa que desde então se regista uma diminuição de 37,7%.