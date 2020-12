Portugal sai da lista suíça de países de risco antes das festas de fim de ano

Leia Também PSD congratula-se com decisão da Suíça de retirar Portugal da lista de risco

As autoridades federais suíças decidiram hoje retirar Portugal da lista de países de risco elevado, que obrigava os emigrantes portugueses que passassem o fim do ano na terra de origem a cumprir no regresso uma quarentena de 10 dias."Graças ao esforço de todos os portugueses, pela primeira vez, a Suíça atualiza uma lista em menos de uma semana", referiu Samuel Soares, na página "Emigrar para a Suíça", na rede social Facebook, que administra.Além de administrador da página na plataforma digital, Samuel Soares lançou no início deste mês a petição 'online', que recolheu mais de 13 mil assinaturas, que procurava travar a quarentena obrigatória para todos quantos regressassem à Suíça de Portugal.Caso Portugal se mantivesse na lista de países considerados de risco elevado, todos os emigrantes que passassem o Natal e o Ano Novo em Portugal teriam de cumprir uma quarentena obrigatória de 10 dias no regresso.Uma decisão que tinha vindo a gerar uma onda de revolta no seio da comunidade portuguesa, que reagiu criando uma petição 'online' de forma a travar a decisão das autoridades suíças, a poucos dias do período festivo.As últimas duas semanas foram marcadas pela angústia e indignação para muitos dos emigrantes portugueses que, face à decisão da Suíça de colocar Portugal na lista, em 14 de dezembro, se viram obrigados a cancelar as suas viagens de avião temendo que a situação fosse irreversível.Houve quem, por outro lado, nunca perdesse a esperança. Foi o caso de Eduarda Gonçalves, empregada de limpeza, residente no cantão de Glarus, há mais de 14 anos."Vou todos os anos a Portugal nesta altura do ano, passar as festas de Natal e Ano Novo com os meus pais e os meus sogros. Este ano, quando tomei conhecimento que Portugal tinha entrado na 'lista negra', a poucos dias da minha partida, até as lágrimas me correram pelo rosto", confessou a emigrante.A emigrante portuguesa, natural da Póvoa de Lanhoso, admitiu à agência Lusa que sempre teve esperança que a lista fosse atualizada antes das festas de fim do ano. "O meu carro só estava à espera desta notícia", afirmou a emigrante, deixando transparecer a sua alegria.São muitos os emigrantes que, como Eduarda, esperavam pela notícia para poderem regressar para junto dos seus familiares, apesar da crise provocada pelo novo coronavírus.A nova lista de quarentena, atualizada hoje pelo Gabinete Federal Suíço de Saúde Pública (OFSP), entra em vigor no sábado, e Portugal e Polónia, assim como quatro estados austríacos, saíram da lista, o que significa que qualquer pessoa que regresse de férias ou que viaje para Portugal, no período festivo, já não terá de entrar em quarentena no regresso.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Na Suíça, morreram 5.883 pessoas dos 399?.511 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente das autoridades de saúde.Em Portugal, morreram 5.977 pessoas dos 366.952 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.